Лукашенко призвал не верить Западу на слово

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал не верить словам Запада, а доверять только делам. Его слова передает ТАСС.

В рамках выступления на международном форуме Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" глава Белоруссии отметил, что пропаганда Запада сделала многое для дискредитации Красной армии, партизанского движения и движения сопротивления, обеляя нацизм.

"Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок: для защиты исторической памяти надо делать еще больше, никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя", – сказал Лукашенко.

Владимир Путин ранее обращал внимание на то, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отмечал обеспокоенность всплеском неонацизма не только на Украине, но и в странах Евросоюза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы.

