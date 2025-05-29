29 мая, 15:31Политика
Лукашенко заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума
Фото: kremlin.ru
Падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в эфире телеканала "Первый информационный".
"Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж", – сказал белорусский лидер.
Лукашенко считает, что виновные в произошедшем должны понести уголовную ответственность.
Ранее на животноводческой ферме в Хенове в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили вспышку ящура впервые с 1988 года. Как утверждали журналисты, вокруг фермы организовали карантинную зону протяженностью около километра, еще 11 азиатских буйволов планировалось забить.
Ящур – высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней. Примерно у половины заболевших животных смерть наступает в течение 2–3 суток.