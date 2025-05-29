Лукашенко заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума

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Падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в эфире телеканала "Первый информационный".

"Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что виновные в произошедшем должны понести уголовную ответственность.

Ранее на животноводческой ферме в Хенове в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили вспышку ящура впервые с 1988 года. Как утверждали журналисты, вокруг фермы организовали карантинную зону протяженностью около километра, еще 11 азиатских буйволов планировалось забить.

Ящур – высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней. Примерно у половины заболевших животных смерть наступает в течение 2–3 суток.