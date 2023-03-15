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Зараженный комбикорм мог стать причиной сибирской язвы у быка в Чувашии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

15 марта глава региона сообщил, что в республике были выявлены два случая сибирской язвы. Он отметил, что жизни инфицированных ничего не угрожает.

"С момента получения информации о заболевании были приняты все необходимые меры", – сообщил Николаев.

По словам главы республики, в настоящее время устанавливаются причины появления болезни в регионе, кроме того, отрабатывают все возможные варианты. Он уточнил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Николаев также сообщил, что специалисты учли всех граждан, которые контактировали с заразившимися. Оказалось, что их более 130 человек. Люди, попавшие в это число, находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медработников. При этом он отметил, что сибирская язва не передается через контакт между людьми, поэтому угрозы распространения нет.

"Состояние двух выявленных заболевших не вызывает опасения", – добавил глава Чувашии.

Он заявил, что в данный момент осуществляется внимательное наблюдение за населенным пунктом, где появился очаг заболевания. Кроме того, поголовье скота взято под жесткий контроль для недопущения дальнейшего распространения его мяса.

Николаев отметил, что юридических оснований для введения карантина пока нет. При достаточных основаниях соответствующее решение будет немедленно принято.

Ранее сообщалось, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой.

По словам главы региона Владимира Владимирова, женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. При этом он подчеркнул, что угрозы жизни заразившейся нет.



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