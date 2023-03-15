Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии, жизни инфицированных ничего не угрожает. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, заболевших госпитализировали с лабораторно подтвержденным диагнозом. Они получают необходимое специфическое лечение. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Контактировавшие с зараженными здоровы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

"Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", – рассказал Николаев.

Ранее сообщалось, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой. По словам главы региона Владимира Владимирова, женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. При этом он подчеркнул, что угрозы жизни заразившейся нет.

Владимиров рассказал, что в настоящее время с жителями станицы ведется разъяснительная работа. По его словам, угрозы распространения болезни нет. Глава региона пообещал установить все обстоятельства заражения и источника болезни.

В Роспотребнадзоре заверили, что оснований для распространения в России сибирской язвы нет. В ведомстве подчеркнули, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Работу контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией, поражением кожи, кишечника, легких и миндалин.

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