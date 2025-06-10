Лукашенко объяснил дефицит картофеля внутриполитическими причинами

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Нехватка картофеля в Белоруссии была создана искусственно и по внутриполитическим причинам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания по развитию национального кинематографа, видео опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого".

"Когда проверил комитет госконтроля некоторых деятелей – оказывается, в политике было дело. Бульбы (картофеля. – Прим. ред) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", – рассказал Лукашенко.

Ранее лидер республики поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. Он уточнил, что его страна умеет выращивать продукт, однако достижение поставленных целей требует много денег и соответствующих цен.

Лукашенко также рекомендовал сажать картофель, чтобы не знать проблем. По его словам, прошедшие в апреле и мае заморозки повредили посевы, но ситуация не критична.