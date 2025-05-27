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27 мая, 17:03

Политика

Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" сообщил, что поговорил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко по поводу нехватки картофеля.

Президент РФ напомнил, что в понедельник, 26 мая, встретился с представителями разных направлений бизнеса, в том числе с представителями агросектора, которые заявили о нехватке картофеля в Белоруссии. В ответ на это российский лидер выразил свое удивление.

В связи с этим глава государства позвонил Лукашенко, который сообщил Путину, что весь картофель продал России.

"Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", – подчеркнул президент РФ.

Путин указал, что российский агросектор становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его "очень интересным направлением работы". Именно поэтому российский лидер призвал "не забывать" об этом.

Ранее Лукашенко посоветовал сажать картошку из-за заморозков, зафиксированных в республике в апреле и мае, которые повредили посевы. При этом белорусский лидер тогда заявлял, что ситуация не является критичной.

Урожай картофеля снизился на 20%

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