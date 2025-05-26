Путин указал на нехватку российских картофеля и сахарной свеклы

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В России наблюдается дефицит собственного картофеля и некоторых других овощей, включая сахарную свеклу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями предпринимательских кругов.

В связи с этим глава государства призвал наладить стабильность работы этих отраслей, включая перерабатывающие промышленности. В частности, соответствующие указания получил генеральный директор ООО "Русид" Марк Гехт.

Между тем в 2025 году также может быть зафиксирована нехватка черешни и персиков из-за климатических аномалий, особенно после заморозков в 2023–2024 годах, отмечали эксперты. По этой причине стоимость этих продуктов может вырасти на 35–50%.

При этом смягчить дефицит может помочь импорт ягод и фруктов из Турции или Ирана. Однако это приведет к увеличению стоимости продуктов, поскольку логистические расходы и пошлины могут добавить 20–30% к закупочной цене.