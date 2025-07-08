Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на племенной завод под Могилевом рассказал, как Владимир Путин угостил его козьим молоком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".

Белорусский лидер в рамках поездки попробовал козье молоко. Перед пробой он спросил, есть ли у напитка запах. После получения утвердительного ответа он сказал, что запаха быть не должно.

"Я видел козье молоко – меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье", – рассказал Лукашенко.

После дегустации он убедился в высоком качестве продукции и уточнил, что никакого запаха у нее нет.

"Идеальное молоко", – заключил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко объяснил нехватку картофеля в стране внутриполитическими причинами. Он призвал вырастить клубнеплод так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. По его словам, республика умеет выращивать продукт, но достижение целей требует много средств и соответствующих цен.