08 июля, 20:51Политика
Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком
Фото: телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на племенной завод под Могилевом рассказал, как Владимир Путин угостил его козьим молоком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".
Белорусский лидер в рамках поездки попробовал козье молоко. Перед пробой он спросил, есть ли у напитка запах. После получения утвердительного ответа он сказал, что запаха быть не должно.
"Я видел козье молоко – меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье", – рассказал Лукашенко.
После дегустации он убедился в высоком качестве продукции и уточнил, что никакого запаха у нее нет.
"Идеальное молоко", – заключил глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко объяснил нехватку картофеля в стране внутриполитическими причинами. Он призвал вырастить клубнеплод так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. По его словам, республика умеет выращивать продукт, но достижение целей требует много средств и соответствующих цен.
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от преследования другими странами