Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии из-за падежа скота

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Жителям Белоруссии грозит голод из-за ситуации с падежом скота в стране. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, слова которого приводит телеграм-канал "Пул Первого".

"Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться <...> и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего", – заявил Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

По его словам, причина организации совещания – неисполнительность в агросекторе. Лукашенко назвал бардаком ситуацию в сельском хозяйстве Белоруссии, причиной которому служит отсутствие дисциплины.

"Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил – все разрушится и упадет", – заключил президент Белоруссии.

В конце мая Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. По его словам, это потребует большого количества денег и соответствующих цен.

Лукашенко говорил, что нехватка картофеля в Белоруссии была создана искусственно и по внутриполитическим причинам.