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17 июня, 13:03

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Лукашенко снова предложил поставить памятник корове

"Корова должна стоять во дворце": Лукашенко вспомнил об идее поставить памятник корове

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству вспомнил о необходимости поставить памятник корове, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

По словам президента, памятник корове необходимо поставить не только за годы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что от коровы получают не только молоко, но и мясо.

"Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце", – заключил Лукашенко.

Впервые президент Белоруссии озвучил идею установить памятник корове в октябре 2024 года. Лукашенко сказал, что корова – это святое. Он отметил роль крупного рогатого скота в обеспечении продовольствием населения в различные исторические периоды. Например, по словам белорусского лидера, благодаря корове выживали партизаны и дети в годы войны. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что корова и в настоящее время очень важна для продовольственной системы страны.

Ранее Александр Лукашенко призвал высаживать картофель, чтобы не знать проблем. Президент посоветовал заниматься этим даже тем, кто не возделывал картофель.

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