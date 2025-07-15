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02:59

Политика

Лукашенко предложил техобслуживание поставляемых в Санкт-Петербург автобусов

Фото: depositphotos/palinchak

Власти Белоруссии готовы обеспечить техобслуживание поставляемых в Санкт-Петербург автобусов собственного производства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

"Мы свою технику, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то", – приводятся слова Лукашенко в телеграм-канале "Пул Первого".

Глава Белоруссии также подтвердил готовность продолжить поставки техники в Санкт-Петербург. По его словам, это является основой двусторонних экономических отношений.

Ранее Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. По его словам, это потребует большого количества денег и соответствующих цен.

Позже белорусский лидер предупредил, что жителям Белоруссии грозит голод из-за ситуации с падежом скота в стране. Лукашенко назвал бардаком ситуацию в сельском хозяйстве страны.

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