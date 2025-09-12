Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил экстерриториальный участок на станции метро "Курская", передает корреспондент Агентства "Москва".

Он рассказал, что его "сильно впечатляет" то, что он видел, и назвал Москву одним из лидеров в технологической сфере. Хинштейн также добавил, что было важно, чтобы жители Курской области, находящиеся в столице, могли проголосовать на выборах.

"Мы обратились к правительству Москвы и избиркому с инициативой, чтобы такая возможность у них была, и они нас поддержали. Только-только открылся участок, я приехал сюда не случайно – для области это символично. Я хочу сказать спасибо за организацию", – подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что участки для голосования на выборах глав регионов РФ открылись в столице. Город предоставил для голосования помещения, необходимую технику и инфраструктуру, а также организовал работу участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдение.

Голосование проводится на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы, которые будут открыты 12, 13 и 14 сентября в период с 08:00 до 20:00. Кроме того, избиратели могут проголосовать в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и других пространствах, куда граждане смогут добраться на общественном транспорте.