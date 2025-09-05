Основной технологией на выборах глав регионов в Москве станет блокчейн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Блокчейн, анонимайзер и ключи шифрования будут использоваться в ходе электронного голосования при помощи терминалов в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Голосование на выборах глав регионов с 12 по 14 сентября будет надежно защищено. Все устройства подключат к системе электронного голосования. В них используются современные технологии шифрования и хранения данных.

Основной технологией является блокчейн, который отвечает за децентрализованное хранение цифровой информации. Блоки собираются из транзакций и голосов, после чего соединяются уникальными цифровыми отпечатками. Сама цепочка блоков хранится сразу на нескольких компьютерах сети.

Кроме того, на региональных выборах будет использоваться электронный список избирателей. В него попадут данные тех граждан, кто подал заявление и не отозвал одобренную заявку. В дни выборов в нем будут появляться отметки о получении избирателем бюллетеня.

Подобные меры гарантируют, что никто не сможет проголосовать вместо тезки или человека из соседней строчки списка.

Анонимайзер, в свою очередь, полностью обезличивает действия пользователя и его голос. Бюллетень не содержит личных данных и нигде не сохраняется после нажатия кнопки "Проголосовать".

Тайну голосования гарантирует многоуровневая система шифрования. Ключ расшифрования будет храниться разделенным на части до подведения итогов выборов.

В Москве будут открыты 14 экстерриториальных участков для голосования. Они будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Подать заявление на голосование в Москве можно на портале "Госуслуги" по памятке не позднее 8 сентября.

Для сентябрьских выборов в столице обновили электронные терминалы. Каждое устройство защищено от возможных провокаций. Аппараты также стали более функциональными по сравнению с теми, которые использовались в городе при прошлом голосовании.

На выборах губернаторов на столичных участках также будет организовано видеонаблюдение. Каждый из них оборудуют не менее чем двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись с 08:00 12 сентября и до 23:00 14 сентября.