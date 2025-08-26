Для голосования за глав регионов в Москве установят обновленные терминалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обновленные терминалы для голосования за глав нескольких регионов России появятся в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Каждое такое устройство, установленное на 14 экстерриториальных участках, не только полностью защищено от возможных провокаций, но и помогает сделать голосование удобным и быстрым.

Новые терминалы стали еще более функциональными по сравнению с теми, которые использовались в Москве на прошедших выборах. В частности, в них установлены источники бесперебойного питания, чтобы продолжать работу даже в случае неполадок с электричеством.

Сначала избиратель должен будет отсканировать свой паспорт, чтобы устройство сопоставило его данные с электронным списком для голосования. Также система предложит пользователю проверить правильность адреса, указанного на экране.

Для подтверждения личности нужно будет расписаться в окошке терминала, также система проверит на оригинальность само удостоверение личности. В момент перехода к цифровому бюллетеню на экране включатся затемняющиеся шторки, что позволит сохранить тайну голосования. Уточняется, что это еще одна новая функция терминала.

Отдать свой голос на региональных выборах смогут избиратели из Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.

Для этого им нужно будет подать заявление через "Госуслуги" в срок до 8 сентября. Избирателям потребуется подтвержденная учетная запись на портале и постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы. Проверить возможность голосования на экстерриториальном участке можно в личном кабинете на "Госуслугах".

