На экстерриториальных участках Москвы будет организовано наблюдение

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На экстерриториальных участках столицы в рамках выборов губернаторов субъектов РФ будет организовано наблюдение. Данную работу, а также участие политических партий в этом процессе обсудили в ходе заседания Общественной палаты Москвы, передает Агентство "Москва".

В ходе обсуждения заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой предложил создать Общественный информационный центр, в формате которого будут объединены наблюдатели, СМИ, любые политические представители и партии, а также заинтересованные граждане, которым будет предложено принять участие в общественном наблюдении.

Инициатива Швыдкого была единогласно поддержана членами Общественной палаты столицы. Согласие с предложением выразили и региональные Общественные палаты.

В свою очередь, председатель столичной палаты Вадим Ковалев напомнил, что в текущем году Москва помогает организовать наблюдение за выборами сразу нескольким регионам России.

"Мы накопили большой опыт в данной сфере и, конечно, с радостью окажем всестороннее содействие нашим коллегам", – подчеркнул Ковалев.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский край, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Они могут зарегистрироваться на электронное голосование на выборах глав субъектов до 8 сентября. Для этого необходимо подать заявление через "Госуслуги". Желающим потребуется подтвержденная учетная запись на портале и постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы.

Как сообщалось ранее, каждый участок оборудуют не менее чем двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись. Будет запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние, а также перемещать из зон видимости технологическое и иное оборудование. Доступ к трансляции будет обеспечен всем заинтересованным участникам выборов.