Пожар произошел в жилом доме в ТиНАО

Пожарные приступили к ликвидации возгорания в жилом доме в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного подразделения МЧС России.

ЧП произошло на Изумрудной улице. Огонь охватил личные вещи и мебель. Подробности случившегося уточняются.

Накануне, 28 января, крупный пожар вспыхнул в Подмосковье. Там загорелась конюшня конноспортивного клуба в поселке Горки Ленинские.

В тушении были задействованы 29 специалистов и 10 единиц техники, которые в том числе вывели в безопасное место 40 лошадей.

Возгорание удалось полностью ликвидировать спустя почти 8 часов. Предварительно, никто не пострадал.