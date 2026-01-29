29 января, 11:56Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в ТиНАО
ЧП произошло на Изумрудной улице. Огонь охватил личные вещи и мебель. Подробности случившегося уточняются.
Накануне, 28 января, крупный пожар вспыхнул в Подмосковье. Там загорелась конюшня конноспортивного клуба в поселке Горки Ленинские.
В тушении были задействованы 29 специалистов и 10 единиц техники, которые в том числе вывели в безопасное место 40 лошадей.
Возгорание удалось полностью ликвидировать спустя почти 8 часов. Предварительно, никто не пострадал.