В России патриотические песни будут звучать на школьных переменах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обычные звонки в школах России заменят на песни, посвященные Дню защитника Отечества. Патриотическая музыка будет звучать в феврале в рамках всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Например, в школах прозвучат "Защитники России" в исполнении Ольги Быковой. Также включат композиции "На побывку едет молодой моряк", "Экипаж – одна семья" и "Я голосую за жизнь".

Февральская программа проекта "Мелодии вместо звонков" также приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который отмечается 2 февраля, и Дню российской науки 8 февраля.

Ранее сообщалось, что российские школы в рамках проекта заменили обычные звонки на урок песнями на тему "Снежные забавы". В подборку добавили музыкальные композиции "Зимушка", "Русская зима", "Валенки", "Ой, метелица-метель", "Сибирская зима".

"Мелодии вместо звонков" запустили в ноябре 2024 года. С тех пор вместо обычных звонков на переменах звучат фрагменты популярных и классических музыкальных произведений.