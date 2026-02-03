Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 17:07

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Лоикова: муж может зарабатывать больше, если жена возьмет на себя часть быта

HR-эксперт рассказала, как брак помогает мужчинам зарабатывать больше

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Брак может помочь мужчине больше зарабатывать, заявила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Подобная тенденция, по ее словам, объясняется теорией экономиста Гэри Беккера о специализации супругов. Речь идет о том, что мужчина концентрируется на карьере, а жена берет на себя часть бытовых задач, что создает условия для его профессионального роста.

Так специалист прокомментировала исследование, опубликованное в Journal of Sociology. Согласно полученным результатам, женатые мужчины к 50 годам зарабатывают в среднем на 75% больше холостяков. Авторы исследования указали, что хороший партнер повышает продуктивность и дисциплину, помогает расти в карьере и увеличивает вероятность высокого заработка.

"Подобная корреляция действительно наблюдается в большинстве развитых стран. Однако цифра в 75% – скорее всего, верхняя граница или пример из конкретного исследования. Разрыв в заработках, безусловно, существует, но величина зависит от таких факторов, как методология подсчета, конкретная страна проживания и возраст участников опроса", – заявила Лоикова.

Если взять государства Европы и США, то разрыв в доходах между женатыми и холостяками к 45–55 годам обычно составляет 20–35% в пользу первых, даже после поправки на образование и профессию, отметила эксперт. По ее словам, разница в заработке с разведенными или овдовевшими меньше, но женатые все равно остаются в лидерах.

"В России разница может быть больше, что объясняется более традиционными гендерными ролями и высокой долей мужских профессий, где карьерный рост часто требует полной вовлеченности и долгих часов работы. Точная цифра в 75%, на мой взгляд, нуждается в дополнительной проверке", – уточнила специалист.

Она подчеркнула, что эта корреляция не является строгой причинно-следственной связью. При этом, по ее мнению, нельзя однозначно утверждать, что брак сам по себе заставляет мужчину больше зарабатывать.

"Мужчины, обладающие амбициями, ответственностью, дисциплиной и хорошими социальными навыками, с большей вероятностью преуспевают как в карьере, так и в создании семьи. То есть успешные чаще женятся", – добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что 7 из 10 опрошенных россиянок (70%) не хотят выстраивать отношения с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями. Лишь 16% женщин готовы к такому шагу. Эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак уточнила, что граждане РФ довольно нетерпимы к тем, кто или "засиделся" в родительском доме.

"Мослекторий": Анетта Орлова – о психологии в отношениях

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика