HR-эксперт Лоикова: муж может зарабатывать больше, если жена возьмет на себя часть быта

Брак может помочь мужчине больше зарабатывать, заявила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Подобная тенденция, по ее словам, объясняется теорией экономиста Гэри Беккера о специализации супругов. Речь идет о том, что мужчина концентрируется на карьере, а жена берет на себя часть бытовых задач, что создает условия для его профессионального роста.

Так специалист прокомментировала исследование, опубликованное в Journal of Sociology. Согласно полученным результатам, женатые мужчины к 50 годам зарабатывают в среднем на 75% больше холостяков. Авторы исследования указали, что хороший партнер повышает продуктивность и дисциплину, помогает расти в карьере и увеличивает вероятность высокого заработка.

"Подобная корреляция действительно наблюдается в большинстве развитых стран. Однако цифра в 75% – скорее всего, верхняя граница или пример из конкретного исследования. Разрыв в заработках, безусловно, существует, но величина зависит от таких факторов, как методология подсчета, конкретная страна проживания и возраст участников опроса", – заявила Лоикова.

Если взять государства Европы и США, то разрыв в доходах между женатыми и холостяками к 45–55 годам обычно составляет 20–35% в пользу первых, даже после поправки на образование и профессию, отметила эксперт. По ее словам, разница в заработке с разведенными или овдовевшими меньше, но женатые все равно остаются в лидерах.

"В России разница может быть больше, что объясняется более традиционными гендерными ролями и высокой долей мужских профессий, где карьерный рост часто требует полной вовлеченности и долгих часов работы. Точная цифра в 75%, на мой взгляд, нуждается в дополнительной проверке", – уточнила специалист.

Она подчеркнула, что эта корреляция не является строгой причинно-следственной связью. При этом, по ее мнению, нельзя однозначно утверждать, что брак сам по себе заставляет мужчину больше зарабатывать.

"Мужчины, обладающие амбициями, ответственностью, дисциплиной и хорошими социальными навыками, с большей вероятностью преуспевают как в карьере, так и в создании семьи. То есть успешные чаще женятся", – добавила эксперт.

