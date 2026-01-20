Форма поиска по сайту

20 января, 10:22

Общество
Психолог Миллер: жизнь с родителями мешает человеку обрести самостоятельность

Психолог рассказала, чем чревата жизнь с родителями после 30 лет

Фото: 123RF.com/halfpoint

Россияне, которые по достижении 35–40 лет продолжают жить вместе с родителями, имеют меньше шансов обрести собственную семью и продвинуться по карьерной лестнице. Об этом в беседе с News.ru заявила психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, жизнь с родителями в опеке и заботе не позволяет человеку стать самостоятельным и ответственным. Примечательно, что на Западе тенденция жизни с матерью и отцом до седины крайне популярна. Это свидетельствует о том, что общество боится взрослеть, вместо этого оправдываясь экономическими трудностями, пояснила эксперт.

"Чем чревата вечная юность? Как можно принимать серьезные решения на работе, если дома тебе до сих пор напоминают, что надеть по погоде? Представьте: два 35-летних ребенка пытаются построить семью. Но они не умеют вести бюджет, разрешать конфликты без маминого совета", – заявила психолог.

Миллер отметила, что человеку сложнее разобраться в себе и найти свое место в мире, если он никогда не оставался один на один с жизнью. По ее словам, у людей, которые продолжают жить с родителями в 35–40 лет, кризис среднего возраста часто смещается к 50 годам и протекает тяжелее, чем у тех, кто рано стал самостоятельным.

В среднем россияне начинают независимую жизнь в 21 год, и это связано не с прихотью, а с историческим опытом: поколения, прошедшие через войны, экономические потрясения и кризисы, привыкли взрослеть рано, потому что обстоятельства не оставляли выбора.

При этом, по мнению специалиста, в такой вынужденной ответственности есть и свобода, но существует и обратная сторона – иногда детей отправляют во взрослую жизнь слишком рано, не подготовив их психологически.

Эксперт подчеркнула, что крайности – либо чрезмерная опека, либо резкий разрыв – одинаково вредны. Она сравнила процесс взросления с обучением плаванию, отметив, что невозможно научиться этому, не войдя в воду. Так же, по ее словам, нельзя стать взрослым, не прожив одиночество и необходимость самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

Ранее сообщалось, что семь из десяти россиянок (70%) не готовы к отношениям с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями.

При этом среди мужчин ситуация несколько иная. В частности, проблемы в том, что женщина живет с родителями, не увидели менее половины из них.

