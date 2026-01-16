Форма поиска по сайту

16 января, 14:06

Общество

Россиянки назвали умение партнера готовить крайне важным в отношениях

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Большинство российских женщин считают кулинарные навыки партнера важной частью отношений, при этом мужчины в целом готовы брать на себя готовку. Результаты исследования изучила "Газета.ру".

Согласно опросу, 97% женщин отмечают, что умение возлюбленного готовить для них значимо, а более половины респонденток хотели бы, чтобы партнер делал это уверенно и регулярно.

Мужчины, в свою очередь, заявили, что в той или иной степени владеют кулинарными навыками: почти 40% справляются с повседневной готовкой, треть способны приготовить сложные блюда, а каждый шестой ограничивается базовым набором.

Также женщины ожидают, что партнер будет регулярно готовить привычные блюда и иногда радовать необычными ужинами. Более половины опрошенных считают важным умение мужчины приготовить полноценный семейный ужин.

Мужчины чаще всего уверенно готовят мясо, рыбу и блюда на гриле, а также супы и гарниры. Основными препятствиями для готовки они называют нехватку времени и усталость после работы.

При этом 85% женщин воспринимают готовящего партнера как плюс в отношениях, который снижает бытовую нагрузку, а 72% мужчин считают кулинарию частью повседневной жизни, а еще 26% – способом проявить заботу. Более половины мужчин согласны, что навык готовки повышает их привлекательность, а треть предпочитают домашнюю еду покупной.

Также исследование показало, как часто мужчины готовят для своих партнерш. Около 38% респондентов сообщили, что делают это несколько раз в неделю, 33% – по праздникам или выходным, а 17% – почти каждый день. Еще часть мужчин берутся за готовку лишь эпизодически.

Ранее две трети россиян допустили разницу в возрасте в 10 лет между партнерами. При этом разница в 15–20 лет воспринимается большей частью опрошенных граждан скорее как проблема, чем как норма. Меньше всего одобряющих такой разрыв среди старшего поколения.

Роспотребнадзор ужесточил правила для производителей готовой еды с 2026 года

