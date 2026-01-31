Госдеп США одобрил продажу Израилю легких тактических машин на 2 млрд долларов

Фото: depositphotos/teamtime

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю легких тактических машин и сопутствующего оборудования почти на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Отмечается, что израильская сторона запросила покупку около 3,2 тысячи таких машин.

Американские власти также отправят Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache и оборудование к ним на сумму в 3,8 миллиарда долларов.

В декабре Госдеп США одобрил продажу Тайваню оружия, техники и военных услуг на общую сумму около 11,1 миллиарда долларов. В частности, США планируют поставить Тайваню РСЗО HIMARS на 4,05 миллиарда долларов, самоходные артиллерийские установки M107A7 на 4,03 миллиарда и прочую технику.

По информации СМИ, американские военные заполучили оружие, которое может вызывать так называемый "гаванский синдром". Уточнялось, что силы спецназначения США могли изъять такое оружие в ходе одной из операций.