13 января, 14:08

Политика
Журналистка Ингбер заявила о наличии у США вызывающего "гаванский синдром" оружия

Фото: 123RF.com/creativedesign4

Американские военные заполучили оружие, которое может вызывать так называемый гаванский синдром, заявила экс-сотрудница Госдепа США, журналистка Саша Ингбер.

"Несколько месяцев назад США заполучили оружие. <…> Его изъяли силы спецназначения США в ходе операции", – написала она на платформе Substack.

Журналистка также указала, что нашла в соцсетях интервью якобы сотрудника службы охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявлял, что его охранники во время его захвата были выведены из строя неизвестным образом.

По данным источников Ингбер, США действительно испытали подобное оружие, оно находится в ведении Пентагона. При этом собеседники журналистки отказались уточнять, где Штаты получили это предполагаемое оружие. Тем не менее один из источников указал, что оружие могли купить, а не захватить.

Впервые "гаванский синдром" зафиксировали в посольстве США в Гаване в 2016 году. Дипломаты чувствовали необъяснимое головокружение, мигрень, потерю памяти и тошноту. Тогда ответственность за эти инциденты возложили на Кубу. Позже СМИ сообщали о похожих случаях среди других дипломатов, сотрудников разведки и американских госслужащих по всему миру.

В 2023 году разведсообщество Штатов представило доклад, в котором опровергло версию участия иностранных государств в этих инцидентах. Несмотря на это, ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэг Эдгрин позже указывал на вероятную причастность российских спецслужб к подобным случаям. Российская сторона называла подобные обвинения полным абсурдом и странными инсинуациями.

Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны во время военной операции, которую провели США в Венесуэле 3 января 2026 года. Американский президент Дональд Трамп обвинил лидера Венесуэла и его жену в "наркотерроризме" против американцев. Сам Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что он невиновен.

