Фото: 123RF/tupungato

Ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэг Эдгрин заявил о вероятной причастности российских спецслужб к подобным инцидентам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CBS News.

По словам журналистов, у США есть доказательства причастности Москвы к случаям, когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту. Они рассказали, что у них якобы есть электронные письма представителей российского Совбеза, которые в 2021 году обсуждали передачу Вьетнаму "уникальной технологии".

Сам Эдгрин согласился съесть свой галстук, если ошибается насчет того, что за этими случаями стоит Россия. До этого телеканал сообщал, что некий высокопоставленный представитель Пентагона подвергся воздействию "гаванского синдрома" во время посещения саммита НАТО в Литве.

Однако такие заявления не совпадают с заключением разведсообщества США, которое в 2023 году опровергло версию участия иностранных государств в появлении тошноты и головной боли у представителей американских ведомств.

В прошлом году Пентагон выделил 750 тысяч долларов одному из университетов страны в штате Мичиган, чтобы провести опыты на хорьках в поисках причин недуга. Ученым предстояло выяснить, могут ли радиоволны стать источником синдрома.