28 января, 11:17

Транспорт

Задержки рейсов возможны в аэропорту Внуково из-за снегопада

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада, однако возможны небольшие задержки времени вылета рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Производственные службы аэропорта задействуют необходимые ресурсы для поддержания бесперебойной работы ключевых систем. Аэродромная служба привлекла 68 единиц спецтехники для очистки и обработки противогололедными материалами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

С ночи 28 января очистка каждой из двух взлетно-посадочных полос проводились 6 раз. Также ведется противообледенительная подготовка воздушных судов. Обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет, уточнили в авиагавани.

Аэропорты Домодедово и Жуковский также работают в штатном режиме, рассказали Агентству "Москва" представители их пресс-служб.

За минувшую ночь в столице выпало еще 8 миллиметров снега, или 15% от январской нормы. Из-за этого высота сугробов на метеостанции ВДНХ достигла 52 сантиметров, на Балчуге – 53 сантиметров, в Тушине – 55 сантиметров.

На фоне продолжающегося снегопада коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Ночью и утром они провели очередной цикл механизированной уборки дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будут повторяться по мере выпадения снега.

Дептранс призвал водителей использовать метро для поездок по Москве в часы вечернего разъезда с 16:00 до 20:00.

Москва побила 30-летний рекорд по осадкам

