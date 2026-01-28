Форма поиска по сайту

28 января, 10:57

В мире
BBC News: надзирательницу из Великобритании осудили за романы с заключенными

Надзирательницу из Великобритании осудили за романы с заключенными

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Великобритании 23‑летняя сотрудница исправительного учреждения Изабель Дейл получила тюремный срок за романтические отношения с заключенными. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на BBC News.

Надзирательница завязала роман с 33‑летним Шахидом Шарифом, который отбывал наказание за участие в ограблении. Другим мужчиной стал 28‑летний Коннор Мани, осужденный за ДТП со смертельным исходом.

Выяснилось, что Дейл и Шариф вступали в интимную связь в помещении для молитв на территории тюрьмы. Кроме того, надзирательница участвовала в контрабанде наркотиков и тайно передала возлюбленному мобильный телефон. При этом ей помогала другая сотрудница тюрьмы.

В результате суд приговорил Дейл к 3,5 года лишения свободы, а ее сообщницу – к 2,5 года тюремного заключения. К сроку Шарифа добавили еще два года.

Ранее сообщалось, что в Австралии будут судить 33-летнюю учительницу, которая родила ребенка от 12-летнего школьника. Она неоднократно вступала со своим учеником в сексуальную связь. Он подвергался насилию в период с 2024 по 2025 год. Дело будет рассмотрено в ускоренном порядке. Суд запретил учительнице приближаться как к пострадавшему, так и к другим детям, кроме ее младенца.

судыза рубежом

