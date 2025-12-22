Пятерых мужчин в Индии осудят за ограбление и изнасилование семьи в 2016 году

Фото: depositphotos/YGphoto

В Индии осудят пятерых мужчин, совершивших несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи в 2016 году. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bhaskar English.

Преступление произошло в штате Уттар-Прадеш. Шестеро мужчин на трассе напали на семью из пяти человек, включая мать и несовершеннолетнюю дочь. Злоумышленники взяли их в заложники, а женщину и девушку изнасиловали в поле. После они забрали деньги и украшения жертв и скрылись.

Расследование длилось несколько лет. Один из подозреваемых скончался от болезни до суда.

Ранее мужчина в Калифорнии убил свою экс-супругу и надругался над ее телом. Отмечается, что у погибшей было двое маленьких детей от экс-супруга.

Злоумышленник признал вину в ходе судебного процесса, а также назвал себя монстром. По его словам, он изнасиловал тело, чтобы "подтвердить", что он чудовище.