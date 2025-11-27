Фото: depositphotos/Denisfilm

Мужчина в Калифорнии убил экс-супругу и надругался над ее телом, сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Это произошло в ночь на 10 ноября 2022 года. 28-летний Зарбабу Али караулил свою бывшую жену Рейчел Кастильо возле ее дома в Сими-Вэлли. Злоумышленник прокрался внутрь, дождался, когда девушка выйдет из ванной, после чего нанес ей множественные ножевые ранения в грудь.

Затем мужчина перевез тело в удаленный район Литлрок, где захоронил. Однако на следующее утро он вернулся к этому месту, выкопал останки и изнасиловал тело. После этого он снова забросал его землей.

Отмечается, что у погибшей от экс-супруга было два маленьких ребенка. Злоумышленник признал вину в ходе судебного процесса и подтвердил свои обвинения, а также назвал себя монстром. По его словам, он изнасиловал тело, чтобы "подтвердить", что он чудовище.

"Если бы я полностью не вжился в роль монстра, она бы умерла просто так", – заявил Али.

В результате суд в округе Вентура признал его виновным в убийстве и определил наказание в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение. Оглашение приговора должно состоятся 12 января 2026 года.

