Суд Москвы приговорил к 17 годам колонии обвиняемого в убийстве двухлетнего внука

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство собственного двухлетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Вердикт был вынесен с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры. Пока приговор не вступил в законную силу.

Убийство произошло 5 апреля 2025 года на северо-западе Москвы. В квартире жилого дома на улице Твардовского правоохранители обнаружили тело ребенка 2023 года рождения с признаками насильственной смерти.

Следователями было установлено, что телесные повреждения мальчику нанес его дедушка 1974 года рождения. В состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил ребенка головой и телом о стену.

