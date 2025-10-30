Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С отбыванием в исправительной колонии особого режима", – уточнили в ведомстве.

Также осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 8 миллионов рублей отцу девочки.

31 августа школьница не вернулась с прогулки, после чего ее отец обратился к правоохранителям. На протяжении 4 дней ее искали более 140 полицейских и волонтеров, а 3 сентября тело ребенка было обнаружено в подвальном помещении.

По подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным следствия, он пытался скрыться, но его задержали в одном из аэропортов Москвы.

Мужчина признался в содеянном. Он изнасиловал девочку в комнате дома по улице Юности в ночь на 31 августа, после чего убил ее. Ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и убийстве малолетней. 5 сентября он был арестован.

