Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 22:36

Политика
Главная / Новости /

Axios: администрация Трампа заявила Ирану о готовности к встрече для переговоров о сделке

Администрация Трампа заявила Ирану о готовности к встрече для переговоров о сделке

Фото: whitehouse.gov

Администрация американского президента Дональда Трампа заявила Ирану о готовности провести встречу для обсуждения возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по исламской республике и по-прежнему открыт для дипломатии, передает издание.

Ранее американский лидер рассказал, что провел переговоры с иранскими властями и намерен их продолжать. Во время контактов он потребовал от Тегерана отказаться от ядерного оружия и прекратить убийства протестующих.

Трамп также утверждал, что к Ирану направилась крупная армада американских военных кораблей. На фоне этого глава Белого дома выразил надежду, что власти республики пойдут на сделку с США.

Трампу представили варианты атаки на Иран

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика