Axios: администрация Трампа заявила Ирану о готовности к встрече для переговоров о сделке

Фото: whitehouse.gov

Администрация американского президента Дональда Трампа заявила Ирану о готовности провести встречу для обсуждения возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по исламской республике и по-прежнему открыт для дипломатии, передает издание.

Ранее американский лидер рассказал, что провел переговоры с иранскими властями и намерен их продолжать. Во время контактов он потребовал от Тегерана отказаться от ядерного оружия и прекратить убийства протестующих.

Трамп также утверждал, что к Ирану направилась крупная армада американских военных кораблей. На фоне этого глава Белого дома выразил надежду, что власти республики пойдут на сделку с США.