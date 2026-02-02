Форма поиска по сайту

Ученые зафиксировали 17 сильных вспышек на Солнце за сутки

Фото: depositphotos/KrisCole

За прошедшие сутки на Солнце было зарегистрировано 17 сильных вспышек уровня M и выше. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, за последнее десятилетие был только один день с большим числом вспышек – 29 декабря 2024 года.

"Впрочем, непрерывное сжигание энергии во вспышках уровня M – это, судя по всему, единственное, что сейчас предотвращает вспышки высших баллов. Как только Солнце перейдет из режима спама в режим накопления, начнутся взрывы X класса", – предупредили специалисты.

Влияние вспышек на Землю ожидается через 24 часа после выброса.

Ученые предполагают, что Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности. При этом сильные всплески все еще будут возможны. А через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.

На Солнце произошла вторая за месяц серьезная вспышка

