Японского миллионера приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство любовницы

Суд в Японии приговорил к 16 годам тюрьмы миллионера Акиру Исикаву за убийство молодой любовницы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Shincho.

Уточняется, что 57-летний мужчина познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси в интернете в 2022 году. Она убедила его одолжить 10 миллионов йен, то есть около 5,2 миллиона рублей, для погашения долгов своего кафе. Однако позже девушка начала просить у Исикавы деньги регулярно, требуя до 100 тысяч йен (около 52 тысяч рублей) за встречу.

Мужчина ранее работал в компании Fuji Xerox и вышел на пенсию с выплатой в 60 миллионов йен (31 миллион рублей). Хирабаяси, предположительно, выманила не менее половины этой суммы.

В результате финансовые трудности заставили Исикаву обратиться к любовнице за помощью, однако она посоветовала ему найти работу. Это вызвало между парой ссору.

Ночью 2 февраля 2023 года они остановились в отеле в Токио, а когда девушка заснула, миллионер напал на нее с ножом и сбежал. Суд признал мужчину виновным в убийстве.

