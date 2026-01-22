Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 января, 15:08

В мире

Пенсионерке из Великобритании грозит тюрьма из-за неправильно выброшенной коробки

Фото: depositphotos/ifeelstock

В Великобритании 83-летней пенсионерке грозит тюрьма из-за неправильно выброшенной коробки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Бывшая медсестра и бабушка четырех внуков Кэролайн Райт нарушила местный закон об утилизации, хотя она отнесла мусор в пункт приема вторсырья и была уверена, что утилизировала его должным образом. Однако через несколько дней она получила письмо от городского совета, в котором было указано, что женщина может быть привлечена к уголовной ответственности.

Коробка, на которой был указан адрес Райт, оказалась на земле, а не в одном из мусорных баков. При этом, судя по приложенному снимку, они уже были переполнены.

Пенсионерка настаивает, что выбросила коробку в контейнер, и признается, что из-за предъявленных обвинений "не хочет жить дальше". Об этом также говорит ее дочь Кэтрин.

"Ее здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в ее возрасте", – указала девушка.

Власти собираются подать в суд, если пенсионерка не заплатит штраф в размере 600 фунтов стерлингов, то есть более 61 тысячи рублей. Кэтрин, в свою очередь, запустила сбор средств, чтобы собрать необходимую сумму.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов напомнил, что медицинские и фармацевтические компании должны изымать просроченные лекарственные средства и передавать их на уничтожение лицензированным предприятиям. Несоблюдение данного правила грозит большими штрафами.

Специалисты советуют перед утилизацией обезвреживать медикаменты. Согласно правилам, их можно измельчить, смешать с непищевыми отходами, плотно упаковывать или по возможности сдать в специализированные пункты приема, функционирующие в некоторых регионах.

