Юрист Георгиева: за выброс мусора из окна могут посадить на пять лет

Лишением свободы до 5 лет может закончиться выбрасывание мусора из окна. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, для наказания таких соседей необходимо зафиксировать выброс мусора на фото или видео либо заручиться свидетельскими показаниями. Далее нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию.





Алла Георгиева юрист Чаще всего таких нерадивых соседей привлекают к ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (8.2. КоАП РФ) и наказывают штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.

Если в доме расположена какая-либо организация и мусор летит из ее окна, штрафы будут больше. Например, ИП ждет взыскание от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицо – от 100 до 250 тысяч. Либо могут приостановить деятельность каждого на срок до 3 месяцев, отметила эксперт.

Если же мусор упал на чье-то имущество, например на автомобиль, владелец вправе сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде. При этом если арбитраж посчитает урон значительным, виновнику грозит уголовная статья об умышленном уничтожении или повреждении имущества (167 УК РФ), обратила внимание Георгиева.

"Например, сброшенный из окна тяжелый предмет разбил лобовое стекло машины, которая принадлежит одинокой многодетной маме, и ей теперь придется нести существенные для семьи финансовые затраты. В этом случае, кроме возмещения ущерба, виновному грозит штраф до 40 тысяч рублей, или даже лишение свободы до 2-х лет", – пояснила юрист.

В случае падения мусора на человека все также зависит о тяжести причиненного вреда. Если последствия будут незначительными (у пострадавшего окажется небольшой порез или синяк), виновного накажут административным штрафом от 5 до 7 тысяч рублей, ИП – от 70 до 80, а юрлицо – от 400 до 500 тысяч. Также в последних двух случаях наказанием может стать приостановление деятельности на срок до 3 месяцев, предупредила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если же последствия для здоровья суд признает тяжкими или выяснится, что они повлекли за собой смерть прохожего, виновного будут судить по статье 167 УК РФ. В этой ситуации она предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же период.

Юрист также отметила, что все вышеперечисленные наказания актуальны не только для взрослых, но и детей с 16 лет. Если мусор из окна выбросил ребенок помладше, отвечать будут его родители: их ждет штраф от 500 до 2 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ). Кроме этого, пострадавший будет вправе взыскать причиненный ущерб, заключила Георгиева.

