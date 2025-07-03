Юрист Русяев: за угрозы в домовом чате можно получить до пяти лет тюрьмы

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Сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или даже уголовную ответственность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru, что за размещение информации рекламного характера без пометки "реклама" в общедомовом чате можно получить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Русяев, в свою очередь, напомнил, что чаты – это публичное пространство, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять.

"Более того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет даже больше. Не от 3 до 5 тысяч рублей, как во время конфликта в реальной жизни, а от 5 до 10", – предупредил специалист.





Илья Русяев юрист Если речь идет о клевете, когда один человек распространяет о другом заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство или репутацию, может последовать уголовное наказание. Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 миллиона рублей либо обязательные работы до 240 часов. Но могут и посадить на срок до двух лет.

Уголовным наказанием также грозят угрозы убийством или причинению вреда здоровью в адрес соседей. В этом случае все может закончиться лишением свободы на срок до пяти лет, подчеркнул Русяев

"Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы", – рассказал юрист.

В то же время, по его словам, чтобы наказать обидчика из домового чата, скриншотов переписки обычно недостаточно.





Илья Русяев юрист Важно обеспечить юридическую силу материалов, поэтому целесообразно обратиться к нотариусу, который оформит протокол осмотра электронных доказательств. Это позволит зафиксировать содержание сообщений, их дату и автора надлежащим способом. Затем материалы надо подать либо участковому, либо направить в следственные органы, если нарушение подпадает под действие уголовного законодательства.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работодатель вправе уволить специалиста, если он разместил в Сети информацию, относящуюся к коммерческой тайне. Однако это реализуемо только при условии, если работник официально был к ней допущен и подписал все связанные с этим документы.

