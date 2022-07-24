Россиян предупредили о штрафе до 80 тыс руб за чтение чужих личных переписок

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тайна личной переписки является непоколебимой конституционной гарантией каждого россиянина, напомнила юрист Елена Кудерко.
Она отметила, что основанием для нарушения тайны переписки может быть только санкция суда, если информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения преступления. В противном случае, подчеркнула юрист, полагается штраф.
В случае, когда кто-то пытается получить доступ к личным данным, пояснила Кудерко, он совершает покушение на преступление, предусмотренное статьей 138 УК РФ. За такое правонарушение может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.
"При получении доступа к сообщениям – преступление будет считаться совершенным (оконченным). <...> Более существенным будет ответственность, если кто-либо получил доступ к переписке в силу своих служебных полномочий, к примеру, для сотрудника сотового оператора", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Ранее член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напомнила, что за оскорбления в интернете предусмотрен штраф. Она отметила, что российским законодательством не установлена отдельная статья за хулиганство в Сети в виде травли, поэтому данные действия подпадают под статью Административного кодекса РФ "Оскорбление".
Распространение ложной информации или подрыв репутации могут подпадать под действие статей "Клевета" и "Угроза жизни" Уголовного кодекса РФ, напомнила эксперт. За такие деяния может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет.
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