Юрист рассказала о последствиях за оскорбления в соцсетях

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Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напомнила, что за оскорбления в интернете предусмотрен штраф, а за клевету или угрозы жизни можно попасть в тюрьму.
Она отметила, что российским законодательством не установлена отдельная статья за хулиганство в Сети в виде травли, поэтому данные действия подпадают под статью Административного кодекса РФ "Оскорбление". Юрист пояснила, что штраф грозит обидчику в том случае, если ему уже исполнилось 16 лет.
"Кибербуллинг людей или даже власти не обошел многих, на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч", – приводит слова Мухамедшиной РИА Новости.
Распространение ложной информации или подрыв репутации могут подпадать под действие статей "Клевета" и "Угроза жизни" Уголовного кодекса РФ, напомнила эксперт. За такие деяния может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет.
Ранее в ходе онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", юрист Людмила Айвар рассказала, как защититься от травли в Сети. По ее словам, необходимо подавать иски к обидчикам или самим социальным сетям.
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