Юрист рассказала, как защититься от травли в Сети

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Юрист Людмила Айвар во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", рассказала, как защититься от травли в Сети.

"Самая простая история защитить себя в интернете – это уйти оттуда вообще, тогда не будет никакой травли. Что касается того, что мы действительно имеем, то это иски к конкретным лицам, которые занимаются травлей в интернете, иски к социальным сетям. Если нет конкретного автора нехороших высказываний, то вы подаете иски, например, к телеграм-каналу или другому ресурсу, который разместил этот материал, и возмещаете моральный вред, просите Роскомнадзор эти высказывания удалить", – рассказала Айвар.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о способах минимизации буллинга в школах. По ее словам, важно, чтобы в образовательных учреждениях с детьми проводили беседы, в рамках которых говорили, что нельзя нарушать личное пространство другого ребенка, а также разъясняли правила поведения по отношению к человеку, который имеет не такую внешность, как у других.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.