Телеведущая Елена Ханга рассказала, как пережила травлю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телеведущая Елена Ханга во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", рассказала, как ей удалось пережить травлю. В этом ей помогла мама, которая подарила ей другой мир – спортивный, в котором она смогла ощутить себя уверенно.

"Я советую всем родителям, у кого есть дети с другим цветом кожи, другой национальности, какие-то другие, у них проблемы в школе, отдайте их в спорт. Им нужно показать другой мир. Потому что, если ты хорошо занимаешься спортом, с тобой хотят дружить, быть с тобой в одной команде. Мы ездили по всему Советскому Союзу. Я смотрела на них сверху вниз – они сидят там в своем Гадюкине, а я уже много где побывала, у меня есть друзья в Эстонии, Грузии и так далее. Я чувствовала себя уверенно!" – призналась Ханга.

Ранее стало известно, что в РФ на законодательном уровне прорабатывается вопрос о буллинге в школе. Об этом рассказал советник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Роман Чуприков.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.