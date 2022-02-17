В РФ могут закрепить понятие буллинга на законодательном уровне

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Советник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Роман Чуприков во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", рассказал, что в РФ на законодательном уровне прорабатывается вопрос о буллинге в школе.
"Сейчас у нас в законе не прописано, что является буллингом. У нас есть распоряжение министерства просвещения РФ, в котором зафиксировано физическое насилие, но про психологическое насилие ничего не сказано. Это проблема, когда нет императивной нормы, с которой уже могут работать органы учреждения системы профилактики, в том числе образовательные организации и так далее. Что делать, если у вас произошла такая ситуация, что вашего ребенка обижают? Разумеется, в первую очередь необходимо попробовать договариваться, нужно вырабатывать коллективный иммунитет. Нужно работать всем, в том числе администрации школы... Мы сейчас работаем над закреплением понятий травли и буллинга в законодательстве", – рассказал Чуприков.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о способах минимизации буллинга в школах. По ее словам, важно, чтобы в образовательных учреждениях с детьми проводили беседы, в рамках которых говорили, что нельзя нарушать личное пространство другого ребенка, а также разъясняли правила поведения по отношению к человеку, который имеет не такую внешность, как у других.
17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.
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