Ракова рассказала о борьбе с буллингом в Москве

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Власти Москвы стараются уделять буллингу больше внимания, поскольку это не является специфической проблемой отдельного региона, рассказала РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, чтобы предотвращать школьную травлю", – пояснила Ракова.
Она добавила, что для борьбы с буллингом ведется работа с родителями и педагогами, создаются специальные службы, подключаются профессиональные люди, которые помогают разрешить возникшую конфликтную ситуацию.
"Мы видим те школы, которые такие службы вводят, там кончено более экологичная, спокойная ситуация, поэтому эти технологии на будущий год будем применять еще больше, чем в этом году", – отметила Ракова.
На сайте Москва 24 запущен специальный проект "Буллинг", целью которого является остановка травли. В рамках проекта публикуются истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.
На сайте Москва 24 стартовал спецпроект, посвященный буллингу
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