Каждый второй ребенок в России сталкивался с травлей – Кузнецова

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Более половины детей в России сталкивались с буллингом, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, с травлей в РФ сталкивается каждый второй ребенок. При этом треть детей не рассказывает о буллинге взрослым. Решить проблему, по мнению Кузнецовой, поможет закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

"К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. То есть основная беда этой проблемы, травли – это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой", – цитирует Кузнецову ТАСС.

Детский омбудсмен отмечает, что в регионах были проведены проверки по этой теме, позволившие выявить недостатки в службе медиации, предназначенной для решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей.

"После того как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России, почти все 85 регионов участвовали в нашей проверке, мы проверили службу медиации. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны", – пояснила Кузнецова.

Ранее ВЦИОМ подсчитал, что каждый пятый россиянин подвергался буллингу. 18% опрошенных заявили, что сталкивались с травлей в свой адрес, а 16% наблюдали агрессивное поведение по отношению к другим.