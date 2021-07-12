Эксперт рассказал о видах кибербуллинга

Фото: depositphotos/TheVisualsYouNeed

Существует несколько видов кибербуллинга, основные из которых – харассмент, отторжение, обнародование, троллинг и маскировка. Подробно о каждом из них "Газете.ру" рассказал основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер.

Харассментом, как объяснил эксперт, являются невежливые и оскорбительные сообщения в адрес жертвы или негативные комментарии на ее страницах в соцсетях. Между тем обнародование проявляется в распространении личной информации другого человека без его предварительного согласия. Это могут быть в том числе фотографии или видео.

"Внимательно следите за тем, какие фото и видео вы отправляете людям сами, и обязательно объясните своим детям, что есть такой риск кибербуллинга", – призвал Течнер.

Отторжение – это умышленное исключение человека из какой-либо онлайн-группы или чата. По словам эксперта, это особенно опасно в случае с детьми, которым такой вид кибербуллинга может нанести серьезную травму, поскольку они будут чувствовать себя отвергнутыми.

Троллинг заключается в провоцировании реакции у человека на оскорбительные высказывания, спорные заявления посредством сообщений на онлайн-форумах и в соцсетях.

Маскировка представляет собой создание фейковых аккаунтов для анонимной слежки за другим пользователем или отправки ему ложных, оскорбительных сообщений, пояснил специалист.

Если человек стал жертвой интернет-насилия, Течнер посоветовал сразу заблокировать обидчика или игнорировать его, так как обычно буллинг не продолжается долго. Он также предложил при необходимости обратиться к психологу, если травля зашла слишком далеко.

Ранее TikTok добавил функцию, призванную побороть буллинг и негатив среди пользователей. Теперь в видеосервисе можно удалить сразу до сотни комментариев и отправить в черный список десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления. Ранее чистить ленту надо было вручную.

