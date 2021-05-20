Выявлен новый опасный тренд в Сети

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Родители подростков рассказали о новом тренде в соцсети TikTok, который вызывает у них опасения. Взрослых настораживают видео, ради которых дети сбегают из дома на 48 часов. Об этом сообщает The Independent.
По мнению одного из пользователей, дети от 14 лет намеренно покидают дома, чтобы узнать, какой эффект вызовет их отсутствие.
Слухи о тренде появились после того, как в британском городе Стоктон пропали две школьницы. Позднее девочек нашли. При этом в полиции не обнаружили прямых доказательств того, что подростки сбежали из-за ролика.
Однако родители все равно опасаются данной тенденции. По их мнению, блогер получает много отметок в соцсети, когда его разыскивают.
Некоторые же отнеслись к данной теме скептически и отметили, что дети и без TikTok пропадали.
Ранее в TikTok появилась функция массового удаления комментариев, которая направлена на борьбу с буллингом и негативом среди пользователей.
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