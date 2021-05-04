Американка выставила свою свадьбу на продажу в TikTok

21:16
Фото: Depositphotos/VitalikRadko
Супруги из США продали свою свадьбу в TikTok за 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает "Газета.ру".
Американка Маккензи Ньюкомб и ее бойфренд Бен Джерром обвенчались еще в 2019 году. Сыграть свадьбу они запланировали в Нью-Йорке в сентябре 2020-го. Однако из-за пандемии им пришлось изменить свои планы.
Жених с невестой решили провести церемонию в Массачусетсе – рядом с домом, где жили бабушка и дедушка Ньюкомб. При этом отменить заказанную свадьбу в Нью-Йорке уже было нельзя. Поэтому заплатить за нее пришлось бы в любом случае.
Тогда молодожены по совету знакомого решили продать свадебную церемонию через TikTok. Девушка записала короткий ролик, в котором рассказала, как должна пройти свадьба, а также предложила скидку.
Она сомневалась, что кто-нибудь решит заплатить за торжество, но желающих оказалось так много, что теперь ей предстоит выбирать окончательных кандидатов из десятков претендентов.
Ранее столичный Дептранс сообщил, что 8 мая в кабинах Московской канатной дороги на Воробьевых горах проведут несколько свадебных церемоний. В связи с этим дорога будет работать только с 15:00.
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