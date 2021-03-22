Прожившие в браке 70 лет супруги поделились секретом счастливых отношений

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Фото: depositphotos/tepic
Семейная пара из Великобритании, прожившая в браке 70 лет, раскрыла секрет счастливых отношений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Отмечается, что супруги заключили брак в 1951 году. В то время Айриш Майлз было 19, а ее избраннику Уилфреду 24. Они обвенчались в местной церкви и отпраздновали свадьбу в маленьком кафе. По словам Айриш, она полюбила своего мужа с первого взгляда. Женщина считает, что залог благополучных отношений кроется в принятии различий в характерах супругов.
Уилфред же уверен, что для отношений важно исполнять просьбы партнера.
"Если у вас разное мнение, нужно просто смириться с этим, ведь все мы разные; и не нужно ложиться спать в ссоре, это самый важный совет, которым мне хочется поделиться с каждым", – отметил он.
Кроме того, Айриш уточнила, что во все свои действия необходимо вкладывать любовь. Помимо этого, в браке нужно быть терпимым по отношению к партнеру и совместно преодолевать трудности.
Пара вырастила сына и дочь. На данный момент у 94-летнего Уилфреда и 89-летней Айриш шестеро внуков. Отвечая на вопрос, какие черты Айриш ценит в муже, ее супруг пошутил, что в ней так много хорошего, что перечислять его заслуги придется весь день.
Ранее американские ученые выяснили, что удовлетворенность в браке может зависеть от структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты. В ранних работах говорилось, что вариация CC в гене СD отвечает за повышенный уровень благодарности. Психологу Анастасии Махановой вместе с коллегами удалось выявить связь между строением гена и способностью доверять и прощать.
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