Фото: reddit.com/ChoosingBeggars

Невеста случайно нашла купленное для нее кольцо и расстроилась из-за его дизайна. Об этом сообщает портал Reddit.

Уточняется, что найденное изделие выполнено из серебра и имеет три крупных камня. Будущая невеста, опубликовав фото украшения в Facebook, попросила совета у пользователей, как намекнуть парню, чтобы он купил другое кольцо.

Комментаторы не оценили реакцию девушки и выразили недовольство по поводу произошедшего.

"Я была бы в восторге от этого кольца и от того, что кто-то хочет на мне жениться. Черт возьми, я сама выйду за него замуж", – высказалась одна из читательниц.

"Она не только осмотрела вещи своего парня без разрешения, но и имела наглость проявить такую ​​неблагодарность по отношению к такому милому жесту", – написал другой пользователь.

Ранее невеста из Польши после того, как ей сделали предложение, назвала помолвочное кольцо самой уродливой вещью в мире.

