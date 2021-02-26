20:34
Фото: reddit.com/ChoosingBeggars
Невеста случайно нашла купленное для нее кольцо и расстроилась из-за его дизайна. Об этом сообщает портал Reddit.
Уточняется, что найденное изделие выполнено из серебра и имеет три крупных камня. Будущая невеста, опубликовав фото украшения в Facebook, попросила совета у пользователей, как намекнуть парню, чтобы он купил другое кольцо.
Комментаторы не оценили реакцию девушки и выразили недовольство по поводу произошедшего.
"Я была бы в восторге от этого кольца и от того, что кто-то хочет на мне жениться. Черт возьми, я сама выйду за него замуж", – высказалась одна из читательниц.
"Она не только осмотрела вещи своего парня без разрешения, но и имела наглость проявить такую неблагодарность по отношению к такому милому жесту", – написал другой пользователь.
Ранее невеста из Польши после того, как ей сделали предложение, назвала помолвочное кольцо самой уродливой вещью в мире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: