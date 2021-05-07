Эксперты рассказали, как защититься от кибербуллинга

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Согласно последним исследованиям, больше половины российских детей хоть раз в жизни сталкивались с травлей в интернете, сообщает газета "Известия"

По мнению специалистов, универсального рецепта для устранения данного явления пока нет. Для начала они призывают признать существование данной проблемы.

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония пояснил, что чаще всего травля выражается в регулярном психологическом или физическом давлении на жертву в условиях замкнутой общественной группы. Это всегда преднамеренный негативный посыл. К тому же буллинг отличается от обычного конфликта, пояснил специалист.

"Травля – это когда много человек на одного. И сам с травлей ребенок справиться не может. Ему должен помочь взрослый, владеющий инструментами для разрешения подобных ситуаций", – отметил директор социальных проектов Mail.Ru Group Александра Бабкина.

Специалисты также обращают внимание, что доказать травлю в интернете или травлю офлайн, если не было нанесено физических повреждений, очень сложно. В законодательстве РФ нет административной или уголовной ответственности за травлю в Сети.

По мнению Бабкиной, важно не только появление статей в УК и КоАП, но и обучение самих людей контролю эмоций.

"Люди свое несогласие с чем-то, свой гнев не могут ни идентифицировать, ни выразить в цивилизованной форме. Нужно заниматься обучением управлением эмоциями с самого раннего возраста. И самое важное – признать существование проблемы", – считает специалист.

Несколько советов о том, как не пострадать от травли в интернете, подросткам дает и "Фоксфорд". О происходящем детям рекомендуют сообщить взрослым. А если травля сопровождалась угрозами жизни и здоровью, то нужно обратиться в правоохранительные органы.

Проект "Лаборатория Касперского" рекомендует родителям поговорить со своим ребенком на тему общения в интернете и объяснить, что каждое его слово там должно быть взвешенным.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как сделать пребывание ребенка в интернете более безопасным.