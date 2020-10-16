В Общественной палате предложили обязать соцсети раскрывать данные об опасном контенте

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Член Общественной палаты РФ, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила законодательно разрешить пользователям соцсетей обжаловать модерацию их публикаций, сообщает РИА Новости.

Мизулина отметила, что сейчас пользователи зачастую "беспомощны" перед такими решениями компаний.

Также общественница предложила обязать платформы предоставлять полиции данные об аккаунтах преступного характера. Речь идет о детской порнографии, информации о продаже наркотиков, призывах к совершению самоубийства.

Член Общественной палаты привела в пример Германию, где парламент предлагает дополнить действующий в стране закон аналогичными нормами о расширении прав пользователей и работе с противоправным контентном.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как сделать пребывание ребенка в интернете более безопасным. В частности, не стоит открывать ссылки и сообщения от незнакомцев, нельзя скачивать торренты.

Специалисты считают, что родителям стоит внимательнее относиться ко времени, которое ребенок уделяет соцсетям, играм и развлекательным порталам.