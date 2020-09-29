Борьбу с кибербуллингом и педофилами в интернете включили в новое пособие по ОБЖ

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Новое учебное пособие по ОБЖ для школьников восьмых и девятых классов будет содержать больше практической информации. Об этом сообщила соавтор пособия, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу, передает ТАСС.

Она также отметила, что в пособии будет больше материалов про опасные ситуации в быту.

"Мы не пошли по пути создания этого пособия людьми, у которых педагогическая деятельность является основной, и сделали ставку на специалистов в практической сфере. Вторая особенность, которая отличает это пособие, эту книжку – это практикоориентированность. Мы старались помещать в эту книгу рекомендации, которые могут быть реализованы на практике, сместить акцент от предельно опасных явлений в сторону тех повседневных бытовых ситуаций, в которых мы находимся каждый день", – подчеркнула Шойгу.

Представитель группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова поделилась, что новое пособие будет состоять из десяти разделов. Над каждым из них работали специалисты определенных тем. Пособие начнут тестировать в октябре в 12 регионах России. По результатам будет принято решение о создании на его основе учебника.

Один из разделов будет посвящен кибербезопасности. Доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель рассказал, что в блоке будут прописаны правила борьбы с манипуляциями в интернете, кибербуллингом. Президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов подчеркнул, что в детях необходимо воспитывать "цифровую гигиену", чтобы обезопасить их от педофилов и маньяков в интернете.

Также в новом пособии впервые законодательно определены Минздравом правила оказания первой помощи, рассказал главный внештатный специалист ведомства по первой помощи Леонид Дежурный.

"Первая помощь – это действия руками, это те действия, которые нужно проводить. Да, есть какой-то теоретический блок, но сейчас подход к преподаванию первой помощи направлен на то, чтобы именно практически обучать. Мы должны делать реанимацию, должны накладывать повязку – этому нельзя по картинке научиться", – подчеркнул Дежурный.

Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают сократить часы ОБЖ в школах и проводить в рамках предмета военно-учебные сборы.

